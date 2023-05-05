За "послуги" просили до $15 тис.: в Україні перекрили ще 4 нових каналів втечі "ухилянтів" за кордон

Служба безпеки ліквідувала ще чотири канали нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Організатори оборудок пропонували військовозобов’язаним своє сприяння у незаконному перетині кордону з підробленими документами або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких "послуг" становила від 2 тис. до 15 тис. доларів. Сума залежала від регіону і терміновості виїзду.

Так, у Дніпрі викрито місцевого жителя, який "на замовлення" підробляв довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

У Чернівецькій області задокументовано протиправну діяльність пастора однієї з протестантських церков. Разом із двома спільниками він допомагав "ухилянтам" тікати до Молдови через так звану "зеленку".

На Черкащині повідомлено про підозру директорці приватної клініки. Посадовиця безпідставно оформляла своїм "пацієнтам" пакет документів, що засвідчував нібито наявність у них тяжких захворювань. Потім такі "довідки" подавали до розгляду військово-лікарської комісії.

В Одеській області ліквідовано ще один канал нелегальної міграції. Зловмисники пропонували своїм клієнтам "приховані" маршрути перетину кордону в Болградському районі.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки припинила ще 8 каналів нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку. На організації злочинної діяльності викрито 10 осіб.