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За "послуги" просили до $5 тис.: СБУ заблокувала ще 3 схеми нелегального виїзду за кордон (ФОТО)
Служба безпеки заблокувала ще три схеми незаконного виїзду за кордон. У результаті комплексних заходів затримано організаторів оборудок. Вартість таких "послуг" становила до 5 тисяч доларів з однієї особи.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Так, у Львівській області затримали 39-річного мешканця регіону, який пропонував чоловікам призовного віку фіктивні документи для виїзду за кордон. Також встановлено, що до нього звертались громадяни РФ, які на початку повномасштабного вторгнення перебували в Україні і намагались виїхати до країн Євросоюзу.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).Підписуйтесь на наш Telegram канал
На Запоріжжі затримали мешканця Донеччини, який намагався підкупити співробітника СБУ, аби той допоміг отримати "документи" для зняття з військового обліку. За оперативною інформацією, в подальшому ухилянт міг використати "папери" для незаконного перетину держкордону. Втім, співробітник СБУ одразу доповів керівництву про факт "пропозиції", а зловмисника – одразу затримали.
На підставі зібраних доказів ухилянту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
У Рівненській області нейтралізовано злочинну групу, яка спеціалізувалась на переправленні ухилянтів за межі України під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень та волонтерів.
Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки ліквідувала ще чотири канали нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку. Організатори оборудок пропонували військовозобов’язаним своє сприяння у незаконному перетині кордону з підробленими документами або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких "послуг" становила від 2 тис. до 15 тис. доларів.