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Злочинність
Дата публікації

За "послуги" просили до $5 тис.: СБУ заблокувала ще 3 схеми нелегального виїзду за кордон (ФОТО)

Затримання зловмисників. Фото: СБУ.Затримання зловмисників. Фото: СБУ.
Затримання зловмисників. Фото: СБУ.

Служба безпеки заблокувала ще три схеми незаконного виїзду за кордон. У результаті комплексних заходів затримано організаторів оборудок. Вартість таких "послуг" становила до 5 тисяч доларів з однієї особи.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, у Львівській області затримали 39-річного мешканця регіону, який пропонував чоловікам призовного віку фіктивні документи для виїзду за кордон. Також встановлено, що до нього звертались громадяни РФ, які на початку повномасштабного вторгнення перебували в Україні і намагались виїхати до країн Євросоюзу.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Фото 2 — За "послуги" просили до $5 тис.: СБУ заблокувала ще 3 схеми нелегального виїзду за кордон (ФОТО)
Фото 3 — За "послуги" просили до $5 тис.: СБУ заблокувала ще 3 схеми нелегального виїзду за кордон (ФОТО)
Фото 4 — За "послуги" просили до $5 тис.: СБУ заблокувала ще 3 схеми нелегального виїзду за кордон (ФОТО)
Фото 5 — За "послуги" просили до $5 тис.: СБУ заблокувала ще 3 схеми нелегального виїзду за кордон (ФОТО)
Фото 6 — За "послуги" просили до $5 тис.: СБУ заблокувала ще 3 схеми нелегального виїзду за кордон (ФОТО)
Фото 7 — За "послуги" просили до $5 тис.: СБУ заблокувала ще 3 схеми нелегального виїзду за кордон (ФОТО)

На Запоріжжі затримали мешканця Донеччини, який намагався підкупити співробітника СБУ, аби той допоміг отримати "документи" для зняття з військового обліку. За оперативною інформацією, в подальшому ухилянт міг використати "папери" для незаконного перетину держкордону. Втім, співробітник СБУ одразу доповів керівництву про факт "пропозиції", а зловмисника – одразу затримали. 

На підставі зібраних доказів ухилянту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

У Рівненській області нейтралізовано злочинну групу, яка спеціалізувалась на переправленні ухилянтів за межі України під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень та волонтерів.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки ліквідувала ще чотири канали нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку. Організатори оборудок пропонували військовозобов’язаним своє сприяння у незаконному перетині кордону з підробленими документами або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких "послуг" становила від 2 тис. до 15 тис. доларів.

Автор:
Ніна Комащенко