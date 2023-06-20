За "послуги" просили до $9 тис.: СБУ ліквідувала 5 нових схем для виїзду ухилянтів за кордон (ФОТО)

Служба безпеки заблокувала ще 5 схем нелегального виїзду громадян призовного віку за кордон. У результаті комплексних заходів затримано організаторів оборудок.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Організатори схем пропонували військовозобов’язаним виїхати за межі України на підставі фіктивних медичних документів, а також шляхом перетину кордону поза контрольно-пропускними пунктами.

Свої "послуги" зловмисники оцінювали від 6 до 9 тисяч доларів.

Зокрема, на Тернопільщині затримали колишнього керівника одного з місцевих військкоматів. Експосадовець продавав потенційним призовникам фальшиві довідки про непридатність до військової служби через нібито виявлені хвороби. Надалі ухилянти планували використати підробки для виїзду за кордон.

На Закарпатті викрили трьох мешканців області, які допомагали місцевим жителям потрапити до однієї з країн ЄС в обхід контрольно-пропускних пунктів, через поле. Для конспірації ділки розробили власний план, згідно з яким вони за один "маршрут" декілька разів змінювали транспорт. Крім того, перед виїздом до пункту призначення всіх "клієнтів" змушували знімати одяг та взуття, щоб перевірити їх на наявність так званих "жучків".

На Дніпропетровщині затримани жителя Кривого Рогу, який пропонував ухилянтам виїхати до Молдови на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Для реалізації схеми він залучив спільників з військово-лікарської комісії одного з військкоматів Одеси.

На Хмельниччині повідомили про підозру керівнику місцевої громадської організації. За гроші він пропонував фіктивні довідки про встановлення групи інвалідності з подальшим зняттям з військового обліку.

На Львівщині викрили ще трьох мешканців регіону, які займалися виготовленням фальшивих документів для уникнення мобілізації за станом здоров’я.

Наразі тривають розслідування для притягнення фігурантів до відповідальності за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки нейтралізувала ще 10 схем ухилення від призову на військову службу. За суми від 1 до 10 тис. дол. організатори оборудок пропонували громадянам свою "допомогу" в уникненні мобілізації та нелегальному виїзді за кордон.