За співпрацю з ворогом затримали двох рятувальників ДСНС, які підпалили пожежну частину на Київщині

Служба безпеки затримала двох зрадників з Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які допомагали ворогу під час окупації Київщини у лютому-березні 2022 року. Викриття відбувалося за особистого сприяння міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисниками виявились двоє посадовців 41-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Київській області.

Під час окупації Вишгородського району вони підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу.

"Встановлено, що на виконання ворожої вказівки 22 березня минулого року зрадники підпалили приміщення пожежної частини в селищі Іванків. Унаслідок пожежі було пошкоджено адміністративну будівлю, знищено майно і службовий інвентар. Таким чином, агресор намагався залишити населений пункт без діючої пожежно-рятувальної частини і залякати місцевих жителів", - зазначили в СБУ.

Крім того, фігуранти кримінальної справи "зливали" загарбникам персональні дані учасників руху опору, у тому числі колишніх бійців АТО.

Саме за їх "наводкою" рашисти вдерлися до помешкань і викрали трьох місцевих жителів, які намагалися загасити пожежу у рятувальній частині.

Потім потерпілих тримали у застінках місцевої "комендатури РФ" до звільнення регіону.

Зрадники отримували від загарбників продукти харчування та речі першої необхідності, які їм привозили до власних помешкань.

Також фігуранти мали "дозвіл" на безперешкодне пересування територією району.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у результаті комплексних заходів у Харківській області. Ним виявився колишній народний депутат України третього скликання від забороненої комуністичної партії.