За український паспорт з іноземця по $10 тис. У Києві затримали організатора схеми

У столиці схопили уродженця Дніпропетровської області, який, згідно з даними слідства, представляючись колишнім співробітником СБУ, за грошову винагороду обіцяв іноземним громадянам сприяти швидкому та безперешкодному отриманню ними українського громадянства.

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Наразі організатору схеми повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Його разом зі спільником затримали на одній зі столичних АЗС після отримання "завдатку" у сумі $3 тис.

"Він переконував своїх клієнтів, що має впливові зв’язки в Державній міграційній службі України та може вплинути на службових осіб відомства щодо прийняття ними позитивного рішення. Вартість таких «послуг» він оцінив у $10 тис.", – повідомляють в Офісі генпрокурора.

Як йдеться у повідомленні, за таку суму чоловік пообіцяв громадянці РФ, яка має посвідку на постійне проживання в Україні, допомогу у набутті громадянства України та отриманні українського паспорта. За його словами, $7 тис. призначалися службовим особам, а $3 тис. – особисто йому.

"Під час затримання у них вилучили фейкове службове посвідчення СБУ, форменний одяг, зброю та наркотичні засоби", – додали в ОГП.

Нагадаємо, нещодавно в ОГП повідомили, що колишнього керівника Радошинського піщаного кар'єру, що розташований неподалік Ковеля Волинській області і належить “Укрзалізниці”, підозрюють у розтраті майже 40 тисяч тонн піску.