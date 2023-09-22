За хабарі "списували" ухилянтів: правоохоронці затримали трьох військкоматівців та посадовця ВЛК

Служба безпеки ліквідувала ще 7 схем ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України.Під час оперативних заходів "на гарячому" затримано організаторів оборудок, серед яких посадовці військкоматів та співробітник військово-лікарської комісії.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що за гроші зловмисники "допомагали" військовозобов’язаним уникнути призову та виїхати за межі України на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких "послуг" становила від 500 до 8,5 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості та способу втечі за кордон.

Так, у Києві затримано двох громадян однієї з країн Південного Кавказу, які продавали підроблені документи про багатодітне батьківство чи волонтерську діяльність.

"Придбані фальшивки ухилянти використовували для подальшого виїзду за межі України. Також зловмисники виводили своїх клієнтів за кордон через заздалегідь підготовлені лісові стежки на Закарпатті", - зазначили в СБУ.

Також на Львівщині військові контррозвідники затримали посадовицю відділення рекрутингу та комплектування райвійськкомату, яка вимагала 17 тис. доларів США з двох працівників місцевого підприємства.

"За цю суму фігурантка обіцяла обом чоловікам оформити їм документи про непридатність до військової служби", - підкреслили в СБУ.

Крім того, в Івано-Франківській області затримано начальника одного з районних військкоматів. За хабарі він "списував" місцевих чоловіків з військового обліку за станом здоров’я.

На Черкащині повідомлено про підозру секретарю районної військово-лікарської комісії, який "торгував" фіктивними довідками про наявність "тяжких" захворювань. До незаконної діяльності він залучив свого колегу – лікаря ВЛК.

Таким чином щотижня фігуранти "звільняли від мобілізації" більше ніж 20 осіб, які потім намагались втекти за кордон.

На Кіровоградщині затримано посадовця одного із райвійськкоматів, який у змові з членами ВЛК підробляв медичні висновки і продавав їх військовозобов’язаним.

"За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності", - повідомили в СБУ.

Раніше Служба безпеки заблокувала ще 5 каналів нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.Серед затриманих фігурантів – начальник одного з районних військкоматів на Харківщині та очільниця філії приватного університету у Рівному.