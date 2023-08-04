Забезпечує армію РФ боєприпасами: російському олігарху Гінеру заочно повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру підсанкційному російському олігарху, президенту ФК "ЦСКА" Євгенію Гінеру, який побудував в окупованому Криму дві теплоелектростанції та поставляв армії РФ боєприпаси.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Правоохоронці встановили, що у 2019 році підозрюваний через підконтрольну йому компанію забезпечив будівництво Балаĸлавської (Севастопольская ПГУ-ТЭС) та Таврійської ТЕС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) на території тимчасово окупованого Криму.

Ці електростанції були приєднані до електричних мереж РФ. Таким чином підозрюваний заподіяв шкоду енергетичній безпеці України, сприяв залежності Криму від РФ в енергетичному секторі.

Також встановлено, що у 2022 році підозрюваний як власник управляючої компанії "АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" надав вказівку здійснювати постачання патронів для різних видів стрілецької зброї до міністерства оборони, збройних сил та інших військових формувань РФ.

"Він забезпечив постачання значної кількості патронів російським військам за весь період часу збройної агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

У чому підозрюють олігарха і що йому загрожує

Гінеру заочно повідомлено про підозру у пособництві вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до тяжких наслідків за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Арешт майна олігарха

Гінер через пов’язаних осіб на території України є одним із бенефіціарів групи компаній VS Energy International Ukraine та володіє корпоративними правами ПрАТ "Кіровоградобленерго", ПрАТ "Рівнеобленерго", АТ "Чернівціобленерго", АТ "Житомиробленерго", АТ "Херсонобленерго" та АТ "ЕК Севастопольенерго", а також готелями, металургійними заводами та торговельними центрами.

На цей час Вищим антикорупційним судом розглядається позов Міністерства юстиції України, поданий на основі матеріалів ДБР, щодо стягнення цих активів в дохід держави.

Раніше судом прийнято рішення про арешт семи готелів та двох торгових центрів, якими фактично володіють громадяни держави-агресора.

У лютому 2023 року судом стягнуто у дохід держави контрольний пакет акцій (88,9% акцій) банківської установи, бенефіціарним власником якої є президент російського футбольного клубу "ЦСКА" Євгеній Гінер.

Зазначимо, що 22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачало накладення 13 видів санкцій строком на десять років на 256 осіб, серед яких був і Гінер. Втім, застосування такого виду санкції як звернення активів в дохід держави, яке було передбачено в законі про санкції у травні 2022 року, потребує саме судового рішення за позовом Мін'юсту.