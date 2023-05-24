Забезпечує харчами Путіна. Суд в Черкасах арештував мільйонні активи росіянина (ФОТО)

Суд арештував корпоративні права та статутний капітал підприємства в Черкасах, співвласник якого продовжував співпрацювати з російськими силовиками після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Арештований статутний капітал підприємства складає 1,98 млн гривень, арештовані корпоративні права – 9,2 млн гривень. Також суд арештував нерухомість підприємства вартістю 91 млн гривень, загальна площа якої складає понад 3 тис. кв. м.

Встановлено, що один зі співвласників підприємства є громадянином РФ та володіє більше ніж 15 російськими підприємствами, що працюють в тимчасово окупованому Криму та здійснюють поставки продуктів та медичних виробів силовим структурам країни-агресора.

"Російські підприємства фігуранта поставляли аграрну, молочну продукцію, тютюнові вироби та консерви на російські державні медичні установи, а також установи ФСБ, МВД, управління справами президента РФ та ін", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, серед іншого поставки здійснювалися на оздоровчий комплекс управління справами президента РФ, санаторій МВД РФ. Також підприємства фігуранта поставляють продукти харчування у тимчасового окупований Крим.

Кримінальне провадження розслідується за фактом фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території України та пособництва державі-агресору (ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Також готується клопотання щодо передачі арештованого майна до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Нагадаємо, раніше за матеріалами Служби безпеки арештовано нові активи проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. Їхня загальна вартість становить понад 10,5 млрд грн.