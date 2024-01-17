Забезпечували російський ВПК системами загородження: на Житомирщині затримали топменеджмент концерну

Повідомлено про підозру службовим особам підприємств, які під час війни поставили в РФ на 1,5 млн доларів США виробів з металу.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що правоохоронці встановили, що група компаній з Житомирщини постачала підприємствам оборонно-промислового комплексу РФ системами загородження, які використовуються в агресивній війні проти України.

"До початку війни концерн належав підприємцю, який за декілька днів до початку війни виїхав з України, а після вторгнення переоформив власність на підконтрольних осіб, які продовжували працювати з РФ", - зауважили в ДБР.

За даними слідства, «нові власники» концерну налагодили постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки.

"Саме ці компанії відправляли «замовлення» українському виробнику нібито для потреб третьої сторони. Тільки протягом 2022 року фігуранти поставили до Росії декілька партій відповідної продукції на понад 1,5 млн доларів США", - підкреслили правоохоронці.

Повідомляється, що працівники ДБР спільно з СБУ наприкінці грудня 2023 року провели обшуки у приміщеннях концерну та місцях проживання його топменеджерів, слідчі ДБР вилучили речі й документи, які свідчать про провадження операційної діяльності підприємств концерну на території України та Росії.

"Наразі затримано двох топменеджерів концерну, яким було оголошено про підозру в учиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, вчинених організованої групою за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України", - зазначили в ДБР.

Там додали, що щонайменше ще троє учасників групи, у тому числі її організатор, перебувають за межами України. Зазначеним особам буде повідомлено про підозру заочно.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі до 12 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо арешту майна підприємств та передача їх в АРМА.