Забороняла все українське на окупованій території: судді "Верховного суду ДНР" повідомили про підозру

Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру судді так званого "Верховного суду ДНР", який визнав екстремістськими низку українських видань та громадських організацій.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що суддя від самого початку захоплення частини Донеччини підтримувала "руський мір". У 2016 році жінка обійняла посаду судді у так званому "Верховному суді ДНР", а вже у 2020 році вона увійшла до складу судової палати з цивільних справ цього "суду".

Як зазначається, вона прийняла низку незаконних рішень відносно громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій території Донецької області.

"Крім того, підозрювана, перебуваючи у складі колегії суддів так званого "Верховного суду ДНР", прийняла рішення щодо визнання екстремістськими та заборони на території псевдореспубліки українських громадських організацій, україномовних видань, книг та брошур, у тому числі релігійних", - йдеться у повідомленні.

Жінку підозрюють у державній зраді та участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленні волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру підприємцю з Херсонської області, який співпрацював з росіянами під час тимчасової окупації регіону.