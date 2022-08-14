Загарбники обстріляли Сумську область з мінометів

В неділю вранці, 14 серпня, російські окупанти обстріляли Юнаківську громаду в Сумській області з мінометів, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. За його словами, було зафіксовано три "прильоти", але обійшлося без жертв і руйнувань.

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"Сумщина. Ніч на 14 серпня була тихою. А ранок почався з ворожого вогню. Юнаківську громаду о шостій ранку росіяни обстріляли з мінометів", – написав Живицький.

Нагадаємо, у ніч з п’ятниці на суботу російські окупанти обстріляли два райони Харкова. За процесуального керівництва Новобаварської та Немишлянської окружних прокуратур Харкова розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

У Немишлянському районі отримала поранення жінка. Пошкоджено тролейбуси, автомобілі, вибиті вікна в будинках. У Новобаварському районі пошкоджень зазнала будівля коледжу. Окупанти випустили ракети типу С-300 з території Бєлгородської області.