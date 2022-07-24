Загарбники обстріляли житлові квартали Миколаєва. По місту пустили чотири ракети

Протягом минулої доби російські загарбники знову завдавали ракетних ударів по Миколаєву, а також обстрілювали населені пункти вздовж лінії розмежування в Миколаївській області, повідомив голова ОВА Віталій Кім у Telegram.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Ввечері, 23 липня, орієнтовно о 18:00 ворог обстріляв житлові квартали в Корабельному районі Миколаєва. За інформацією Оперативного командування "Південь", по обласному центру було випущено чотири крилатих ракети типу "Калібр", – написав Кім.

Голова ОВА уточнив, що внаслідок обстрілу було повністю зруйновано навчальний заклад, декілька садиб, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, господарські споруди, автомобілі, гараж.

"Поки що відомо про п'ятьох поранених, серед них підліток. Також унаслідок попадання боєприпасів та їх уламків на території міста сталися пожежі на відкритих територіях", – наголосив голова ОВА.

За його словами, вранці, 24 липня, близько 04:00 Миколаїв знову зазнав обстрілів. Попередньо відомо про влучення у складське приміщення. Детальну інформацію про пошкодження та постраждалих уточнюють.

Окрім того, у Миколаївському районі 23 липня з 14:00 до 15:00 фіксували обстріли села Лимани Галицинівської громади, внаслідок яких сталося займання житлових будинків, господарських споруд, лісового насадження. Постраждалих немає.

Удень, 23 липня, орієнтовно з 13:45 та протягом дня ворог завдавав ударів по селу Шевченковому Шевченківській громаді. Загинули двоє людей.

У Баштанському районі 23 липня о 14:00 обстріляли Широківську громаду, зафіксовано шість влучень по будинку культури в с. Широкому, постраждалих немає. Крім того, тривають обстріли населених пунктів уздовж лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформацію про постраждалих та пошкодження уточнюють.

У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч минули переважно спокійно.

Перед цим же російські військові обстріляли Миколаївський та Баштанський райони Миколаївської області. В результаті ворожої атаки сталися загоряння сільськогосподарських будівель та техніки, пожнивних залишків, лісосмуги та чагарників на відкритій території.