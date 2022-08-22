Загарбники знову обстріляли Київський район Харкова

Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Київському району Харкова з боку Бєлгорода, повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, була невелика пожежа, інформації щодо постраждалих немає.

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"Знову ракетний удар і знову по Київському району. Продовжуючи свою практику нічних обстрілів, о 2:49 наш ворог з боку Бєлгорода обстріляв інфраструктурний об'єкт. Зруйновано двоповерхову будівлю", – розповів він.

Нагадаємо також, 19 серпня російська армія завдала нового ракетного удару - по закладу вищої освіти у Київському районі міста, що призвело до його часткового руйнування.

Загальна кількість загиблих внаслідок російських ракетних ударів по двох гуртожитках у Салтівському та Слобідському районах Харкова ввечері 17 та вранці 18 серпня збільшилася до 24.

Відмітимо також, що Харківська обласна військова адміністрація вирішила з 22 серпня продовжити час комендантської години з 19:00 до 7:00 годин наступного дня. Крім того, протягом Дня незалежності комендантська година триватиме із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

В адміністрації просять "з розумінням поставитися до таких заходів" та підготуватися до перебування вдома та укриттях.