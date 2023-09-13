Загибель людей біля укриття в Києві. Чиновника КМДА відсторонили від посади

Київський апеляційний суд ухвалив рішення про відсторонення директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука від посади до 16 жовтня. Про це повідомляє "Суспільне".

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Справа стосується закритого укриття столичної поліклініки. Ткачуку інкримінують службову недбалість, яка призвела до загибелі людей (ч. 2 ст. 367 КК України).

За версією слідства, чиновник не забезпечив роботу доступних укриттів у Деснянському районі столиці. Сторона обвинувачення просила відсторонити його, оскільки вважає, що Ткачук, перебуваючи на посаді, може впливати на свідків у справі.

"Більшість працівників Департаменту муніципальної безпеки допитані в рамках вказаного кримінального провадження як свідки. Тому директор департаменту має безпосередній зв’язок зі своїми підлеглими, і це був один із аргументів, чому його необхідно відсторонити від посади", – сказала прокурорка Деснянської окружної прокуратури Києва Яна Луцишина.

Раніше Голосіївський райсуд відмовив у задоволенні клопотання про відсторонення, а тепер Апеляційний суд задовольнив скаргу сторони обвинувачення.

Справа закритого укриття: трагедія в Деснянському районі

У ніч на 1 червня під час чергової ракетної атаки з боку РФ у Києві загинули троє людей. Двоє жінок і девʼятирічна дівчинка при повітряній тривозі не змогли потрапити до укриття в поліклініці в Деснянському районі, оскільки воно було закрите.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через закрите сховище – підозри оголосили першій заступниці Деснянської райдержадміністрації, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю Вадиму Мошкіну. Пізніше підозру вручили й начальнику столичного департаменту безпеки Роману Ткачуку.

Усім підозрюваним, крім охоронця, призначили цілодобовий домашній арешт. Тоді як Мошкіна відправляли під варту на два місяці без права внесення застави, а пізніше його відпустили під нічний домашній арешт.