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Загибель людей біля укриття в Києві. Чиновника КМДА відсторонили від посади
Київський апеляційний суд ухвалив рішення про відсторонення директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука від посади до 16 жовтня. Про це повідомляє "Суспільне".
Справа стосується закритого укриття столичної поліклініки. Ткачуку інкримінують службову недбалість, яка призвела до загибелі людей (ч. 2 ст. 367 КК України).
За версією слідства, чиновник не забезпечив роботу доступних укриттів у Деснянському районі столиці. Сторона обвинувачення просила відсторонити його, оскільки вважає, що Ткачук, перебуваючи на посаді, може впливати на свідків у справі.
"Більшість працівників Департаменту муніципальної безпеки допитані в рамках вказаного кримінального провадження як свідки. Тому директор департаменту має безпосередній зв’язок зі своїми підлеглими, і це був один із аргументів, чому його необхідно відсторонити від посади", – сказала прокурорка Деснянської окружної прокуратури Києва Яна Луцишина.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше Голосіївський райсуд відмовив у задоволенні клопотання про відсторонення, а тепер Апеляційний суд задовольнив скаргу сторони обвинувачення.
Справа закритого укриття: трагедія в Деснянському районі
У ніч на 1 червня під час чергової ракетної атаки з боку РФ у Києві загинули троє людей. Двоє жінок і девʼятирічна дівчинка при повітряній тривозі не змогли потрапити до укриття в поліклініці в Деснянському районі, оскільки воно було закрите.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через закрите сховище – підозри оголосили першій заступниці Деснянської райдержадміністрації, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю Вадиму Мошкіну. Пізніше підозру вручили й начальнику столичного департаменту безпеки Роману Ткачуку.
Усім підозрюваним, крім охоронця, призначили цілодобовий домашній арешт. Тоді як Мошкіна відправляли під варту на два місяці без права внесення застави, а пізніше його відпустили під нічний домашній арешт.