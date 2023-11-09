Загибель помічника Залужного: повідомлено про підозру офіцеру, який подарував гранати

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру з Апарату головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати Геннадію Частякову, від вибуху яких він загинув у свій день народження.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат «DM 51A2» та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв", - зазначили в ДБР.

Як зауважують правоохоронці, дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів.

Наразі офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ).

"Досудове слідство триває, працівники Бюро встановлюють усі факти, пов’язані з трагічною подією та поки не відкидають жодну з версій", - підкреслили в ДБР.

Ім'я підозрюваного не називається, але за даними ЗМІ, йдеться про старшого помічника заступника головкому ЗСУ, полковника Олега Тимченка.

Зауважимо, раніше повідомлялося, що працівники ДБР розглядають нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами головною версією причини загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадія Частякова.

Під Києвом у селі Чайка внаслідок вибуху гранати загинув помічник Залужного

6 листопада в загиблого майора Частякова був день народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним.

Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляє, що Геннадій Частяков загинув, бо сам привів у дію одну з подарованих йому на день народження гранат.

Загиблому було 39 років. Його 13-річний син дістав важкі травми.

Сам Залужний також відреагвав на загибель Частякова у соцмережах, заявивши, що той з початку повномасштабного російського вторгнення був для нього "надійним плечем", повністю присвятивши своє життя ЗСУ і боротьбі з російською агресією.