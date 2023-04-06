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Закликали до захоплення влади в Україні та підтримували групу "Вагнера": затримано трьох ворожих агітаторів
Служба безпеки викрила ще трьох прокремлівських інтернет-агітаторів у кількох регіонах нашої держави. Зловмисники публічно виправдовували російську збройну агресію та поширювали заклики до насильницького захоплення влади в Україні.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Для цього вони поширювали ворожі заклики з анонімних акаунтів у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Матеріал для деструктивного контенту брали з російських інтернет-ресурсів.
Так, у Київській області кіберфахівці СБУ заблокували злочинну діяльність переселенки з Маріуполя, яка створила декілька пропагандистських сторінок у соцмережах.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Один із анонімних акаунтів був орієнтований на користувачів з країн Євросоюзу.
Саме цей ресурс зловмисниця використовувала для спроб дискредитації Сил оборони та викривлення історичних фактів про Україну.
Також затримано проросійського інтернет-агітатора із Бучі. На платформі "Одноклассники" він виправдовував воєнні злочини окупантів та популяризував групу "Вагнера" і її власника Пригожина.
СБУ встановила, що під час окупації Бучі чоловік із родиною евакуювався на Прикарпаття. При цьому, в соцмережі шкодував, що загарбникам не вдалося "взяти" Київ за три дні, аби скинути "нацистський режим".
На Одещині затримано місцевого жителя, який в російській соцмережі "Вконтакте" розповсюджував заклики до знищення урядових будівель у Києві.
Крім того, зловмисник поширював в інтернеті заборонену комуністичну символіку.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).
"За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності", - зауважили в СБУ.
Раніше СБУ затримала ще одного російського агента у результаті спецоперації на Житомирщині. Зловмисником виявився колишній заступник командира однієї з українських військових частин