Закликав до масових вбивств українців: СБУ повідомила про підозру очільнику "медіа-холдингу ДНР"

Служба безпеки зібрала доказову базу на Романа Беседіна, який публічно закликав винищити весь український народ. Зрадник є керівником "медіа-холдингу ДНР" і вважає себе чи не найважливішим рупором Кремля на окупованих територіях Донецької області.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

На підставі зібраних доказів, Беседіну повідомлено про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України.

Йому інкримінують публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору, участь у терористичній організації та сприяння її діяльності, а також виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1, 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Наразі зрадник перебуває на тимчасово окупованій частині України.

В СБУ повідомили, що Беседін ще у 2018 році добровільно очолив ворожий "медіа-холдинг", який об’єднує всі друковані видання окупованої частини Донецької області і зареєстрований в Росії.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії, зловмисник одним з перших почав агітувати про "приєднання" окупованого Донбасу до складу РФ. Він наказав пропагандистам активно висвітлювати російську паспортизацію місцевих та робити фейкові публікації про псевдореферендум 2022 року.

Крім того повідомляється, що Беседін використовував підконтрольні видання для поширення закликів до участі у незаконних виборах РФ у вересні цього року та агітував за "кандидатів" Кремля.

"За наявними даними, зрадник входить до найближчого оточення терориста Пушиліна, який особисто сприяв його призначенню до лав прокремлівського органу пропаганди", - додали в СБУ.

Нагадаємо, СБУ "по гарячих слідах" викрила у Львові прихильника рашизму, який публічно закликав знищити адмінбудівлю регіонального управління Служби безпеки.