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Закликав приєднати України до РФ: працівнику ДП "Антонов" повідомлено про підозру
Колишній співробітник ДП "Антонов" поширював заклики змінити межі території України і приєднатися до РФ. Київська обласна прокуратура повідомила йому про підозру за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110 КК України).
В Офісі генпрокурора занначили, що на його погляд захоплення російськими військами Гостомеля виглядає історичним досягненням країни-агресора.
За даними слідства, підозрюваний через власний акаунт у забороненій соцмережі "Вконтакте" поширював дописи із публічними закликами до зміни меж території України. Він підтримував ідею про ліквідацію України, як незалежної держави, і приєднання її до Росії або Чеченської Республіки.
Згідно з висновком експертиз, у дописах на сторінках соцмереж підозрюваного наявні висловлювання, виражені у формі публічних закликів до територіальних змін в Україні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За результатами проведених обшуків за місцем роботи та проживання чоловіка правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони.
Окрім цього, Служба безпеки нейтралізувала міжрегіональну мережу прокремлівських інтернет-агітаторів. До її складу входило шість пропагандистів, які проводили інформаційно-підривну діяльність на користь окупантів.
На Закарпатті затримано мешканця Берегівського району та двох білорусів, які виправдовував псевдореферендуми, дискредитували Сили оборони та розпалювали антисемітські настрої в регіоні.
У Запоріжжі повідомлено про підозру місцевому жителю, який у своїх репостах та інтернет-публікаціях вихваляв російських окупантів та виправдовував їхні злочини проти мирних жителів. За всіма викритими фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за трьома статтями Кримінального кодексу України.