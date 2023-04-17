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Категорія
Злочинність
Дата публікації

Закликав приєднати України до РФ: працівнику ДП "Антонов" повідомлено про підозру

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Він підтримував ідею про ліквідацію України, як незалежної держави

Колишній співробітник ДП "Антонов" поширював заклики змінити межі території України і приєднатися до РФ. Київська обласна прокуратура повідомила йому про підозру за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110 КК України). 

В Офісі генпрокурора занначили, що на його погляд захоплення російськими військами Гостомеля виглядає історичним досягненням країни-агресора. 

За даними слідства, підозрюваний через власний акаунт у забороненій соцмережі "Вконтакте" поширював дописи із публічними закликами до зміни меж території України. Він підтримував ідею про ліквідацію України, як незалежної держави, і приєднання її до Росії або Чеченської Республіки. 

Згідно з висновком експертиз, у дописах на сторінках соцмереж підозрюваного наявні висловлювання, виражені у формі публічних закликів до територіальних змін в Україні. 

За результатами проведених обшуків за місцем роботи та проживання чоловіка правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони. 

 Окрім цього, Служба безпеки нейтралізувала міжрегіональну мережу прокремлівських інтернет-агітаторів. До її складу входило шість пропагандистів, які проводили інформаційно-підривну діяльність на користь окупантів.

На Закарпатті затримано мешканця Берегівського району та двох білорусів, які виправдовував псевдореферендуми, дискредитували Сили оборони та розпалювали антисемітські настрої в регіоні. 

У Запоріжжі повідомлено про підозру місцевому жителю, який у своїх репостах та інтернет-публікаціях вихваляв російських окупантів та виправдовував їхні злочини проти мирних жителів. За всіма викритими фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Автор:
Тетяна Гойденко