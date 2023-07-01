Закликав репресувати українців: російському пропагандисту Мардану повідомили про підозру

Служба безпеки України зібрала доказову базу про російського пропагандиста Сергія Ключенкова, відомого також як Сергій Мардан, який активно пропагував і закликав до геноциду українського народу. Його діяльність включала постійну агітацію за масові репресії проти мирного населення України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Від самого початку російського вторгнення, Мардан публічно висловлював свою підтримку агресивній війні проти України та намагався виправдати злочини, скоєні російськими окупантами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької змін чи повалення конституційного ладу в Україні);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування війни РФ проти України);

ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду).

Йому загрожує до 8 років тюрми.

Мардан, який відомий як один із ключових блогерів прокремлівського видання "Комсомольська правда" та регулярно бере участь у телешоу на кремлівському телеканалі "Соловьїв Live", зробив провокаційну пропозицію в одному з прямих ефірів. Він запропонував створити концтабори для мешканців тимчасово окупованої частини України, які виступають проти російської агресії.

Наразі зловмисник переховується на території Росії.