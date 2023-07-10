Закликав РФ захопити всю Україну: ще один клірик УПЦ (МП) отримав підозру (ФОТО)

Служба безпеки викрила ще одного клірика УПЦ (МП) у Черкаській області, який виправдовував російську збройну агресію.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, у спілкуванні з парафіянами та своїми знайомими він неодноразово вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і особисто очільника Кремля Володимира Путіна. Також він героїзував голову Чеченської Республіки Рамзана Кадирова та виправдовував воєнні злочини рашистів.

Як виявилося у ході розслідування, іподиякон був прихильником нацизму і водночас пропагував ідеї «поновлення» радянського союзу та закликав до захоплення рашистами всієї території України.

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта виявлено:

комп’ютерну техніку з матеріалами ворожої пропаганди;

заборонену символіку та друковані видання з нацистською та комуністичною символікою.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України заочно повідомила про підозру священнослужителю УПЦ (МП) у Харківській області, який виправдовував і визнанавав правомірною збройну агресію РФ проти України.