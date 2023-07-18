Закликав топити українських дітей: ексдиректор Russia Today Красовський отримав нову підозру від СБУ

Служба безпеки задокументувала нові злочини ексдиректора з мовлення прокремлівського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського, який закликав до геноциду українців.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"В одному з нещодавніх ефірів своєї авторської програми він публічно закликав топити і спалювати українських дітей. Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today, а також на власних каналах російського пропагандиста в Youtube і Telegram, які налічують декілька сотень тис. підписників", - йдеться у повідомленні.

На підставі цих фактів слідчі Служби безпеки повідомили Кузнєцову-Красовському про нову підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (публічні заклики до геноциду (діяння умисно вчиненому з метою повного або часткового знищення національної та етнічної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи).

Оскільки злочинець переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, у лютому український суд визнав винним Антона Кузнєцова-Красовського у закликах до захоплення влади та геноциду. Зловмиснику призначено 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Напередодні, 17 липня, Лондон запровадив санкції проти 14 осіб у відповідь на російську агресію в Україні, 11 з яких причетні до примусового переселення дітей. Зокрема, до санкційного списку потрапила уповноважена зправ дитини в Московській області Ксенія Мішонова, міністр освіти Росії Сергій Кравцов, а також Антон Красовський.

Нагадаємо також, що Європейський союз запровадив проти Красовського санкції у перші ж дні повномасштабного російського вторгнення наприкінці лютого 2022 року.