Закрите бомбосховище у Києві: поліція розпочала розслідування

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через закрите бомбосховище під час повітряної тривоги у столиці. Внаслідок цього інциденту загинуло троє людей, серед них - дитина.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Сьогодні у Києві загинуло троє людей – дві жінки та 9-річна дівчинка, які намагалися потрапити у закрите бомбосховище. Закриті бомбосховища під час війни – це не просто байдужість. Це злочин", - зазначив він.

Поліція розпочала за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – "службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки". Санкція статті передбачає до 5 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Крім того, за словами міністра, ДСНС України та Нацполіція регулярно будуть проводити перевірки доступності та стану бомбосховищ у всіх населених пунктах країни.

Водночас, речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі "Українській правді" повідомила, що прокуратура проводить слідчі дії у медичному закладі, де під час ракетної атаки росіян було закрите бомбосховище.

За її словами, наразі допитують службових осіб медзакладу, які відповідальні за експлуатацію та утримання укриття.

Крім того, видання NV повідомляє, що охоронця з укриття у поліклініці Деснянського району арештували.

"За словами мешканців сусідніх будинків, це не перший подібний випадок. За останній місяць охоронець укриття розпивав алкоголь на робочому місці та не відкривав двері. Люди намагалися до нього достукатися протягом 15-20 хвилин", - пише видання.

Нагадаємо, уночі 1 червня армія країни-агресора РФ атакувала Київ балістичними ракетами. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам протиповітряної оборони. Уламки збитих ворожих цілей завдали руйнувань у різних районах столиці. Загинули три людини, серед них – одна дитина.

Пізніше стало відомо, що у Деснянському районі Києва троє людей загинули, тому що не змогли вчасно потрапити в укриття.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці зʼясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці.