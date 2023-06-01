Закрите укриття у Києві: правоохоронці затримали 3 посадовців та охоронця медзакладу

У межах розслідування ситуації, коли під час повітряної тривоги в Києві укриття було закрите, що призвело до трагічних наслідків, правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних: першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця.

Про це 1 червня повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва готуються повідомити про підозру трьом посадовцям. Їм інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки; охоронцю - залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України).

До цього прокурори спільно з поліцією провели обшуки у двох Департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та у медзакладі, де під час повітряної тривоги громадянам не надали доступ до укриття.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Київ в ніч на 1 червня троє людей загинули — вони не могли потрапити до укриття, адже воно було закрите. Окрім посадовців, які відповідають за роботу укриттів, у прокурорів виникли питання до охоронця: за інформацією свідків, він відмовився надати ключі від укриття, коли чоловік загиблої жінки просив відкрити сховище.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через закрите бомбосховище під час повітряної тривоги у столиці. Правоохоронці проводять слідчі дії.

Після трагедії в Києві планували скликати Раду оборони. Але незабаром з невідомої причини засідання перенесли.