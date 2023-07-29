Залишилися лише кістки: киянина затримали за вбивство та спалення банкіра (ФОТО, ВІДЕО)

Поліція 28 липня затримала 51-річного мешканця Києва, причетного до вбивства у своєму заміському будинку 49-річного товариша, який раніше був управляючим одного з банків у столиці, хоча останні роки не працював.

Як ідеться у повідомленні правоохоронців, повідомлення про злочин надійшло вранці 18 липня від мешканки села Нічогівка Козелецької громади Чернігівської області. Жінка виявила біля місцевого кладовища сліди згарища, у якому були кістки та людський череп.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції та криміналісти обласної поліції. Поліцейські виявили людські рештки та низку речових доказів, зокрема сліди взуття та автомобільних коліс. Вилучене направили на проведення експертних досліджень.

На місці криміналісти встановили, що загиблим був дорослий чоловік. На згарищі виявили залишки взуття 45-го розміру, що стало вагомою зачіпкою у розкритті злочину. Аби встановити особу чоловіка, поліція відпрацювала повідомлення про всіх зниклих безвісти чоловіків у Чернігівській, Київській та Полтавській областях - це сотні людей.

В ході оперативно-розшукових заходів вдалося з’ясувати, що вбитий чоловік мешкав у Києві. Востаннє він виходив на зв'язок 12 липня. Про його зникнення до поліції заявила сестра. За підтримки колег із Києва чернігівські правоохоронці встановили коло спілкування жертви.

Оперативники з’ясували, що напередодні зникнення чоловік відпочивав зі своїм товаришем, після чого зв'язок з ним обірвався. Поліцейські проаналізували величезний масив інформації і зібрали всі зачіпки, які могли допомогти у розкритті жорстокого вбивства.

Ймовірного винуватця зрештою затримали у його ж будинку. Поліція провела низку обшуків і зібрала переконливу доказову базу, що свідчить про причетність фігуранта до скоєння вбивства.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Розслідування ведеться за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Слідчі дії тривають.

Як повідомили деталі злочину в обласній поліції, у ніч з 12 на 13 липня чоловіки розпивали алкоголь вдома у підозрюваного, який є директором інвестиційного фонду зі статутним капіталом понад 500 мільйонів гривень. Під час раптово виниклого конфлікту зловмисник схопив поліно і забив ним товариша до смерті, а зрозумівши, що накоїв, вирішив приховати сліди злочину.

14 липня, після купівлі у гіпермаркеті горючих речовин та хімзасобів, за кермом власного позашляховика вирушив на Чернігівщину. Оперативники з’ясували, що його батько - родом саме з Нічогівки, тому підозрюваний добре знав цю місцевість.

За даними видання "Страна.ua", вбитим є колишній заступник правління Мотор Банку Олександр Лапуцький, а його другом та вбивцею - директор інвестфонду на прізвище Хрол. Мотор Банк, нагадаємо, належить арештованому в жовтні 2022 року вже колишньому президенту запорізького підприємства "Мотор Січ" Вячеславу Богуслаєву.