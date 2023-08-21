Замах на заступника голови Державної податкової служби: суд обрав затриманим запобіжні заходи

У понеділок, 21 серпня, Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави двом підозрюваним у справі про замах на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"На час досудового розслідування спільники перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави. Наступні десять років вони можуть провести у в’язниці", – йдеться у повідомленні.

У Нацполіції зауважили, що правоохоронці попередили напад в той момент, коли підозрювані з підготовленими битами вже направлялись у бік Сокура, який саме виходив з під’їзду свого будинку.

"Отримавши інформацію про підготовку до злочину з метою нанесення тілесних ушкоджень заздалегідь, поліцейські затримали спільників, таким чином фактично врятувавши посадовця", - підкреслили в Нацполіції.

Там додають, що окрім бит, при собі нападники мали фото 30-річної потенційної жертви та його автомобіля, що вказує на замовний характер злочину.

"Зловмисниками виявились раніше судимі 27-ми та 31-річний громадяни, зараз вони затримані у порядку ст. 208 КПК України. Слідчі з’ясовують особу замовника нападу", - зауважили в Нацполіції.

Нагадаємо, замах на заступника голови ДПС України Євгена Сокура було скоєно у четвер, 17 серпня. Замовниками нібито стали "схемники, що втратили бізнес та перейшли межу".