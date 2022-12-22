Заперечував "Бучанську різанину": СБУ повідомила про підозру римо-католицькому священнику

Служба безпеки України зібрала докази вини настоятеля парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви, який заперечував злочини російських військових у Бучі Київської області.

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Про це 22 грудня повідомила пресслужба СБУ.

Священник під час проповідей називав "постановкою" факти численних вбивств і катувань людей росіянами у Бучі, а також закликав не довіряти офіційній інформації українських державних установ та ЗМІ про вчинені агресором воєнні злочини.

Священик агітував парафіян слухати лише його, бо нібито він був у частині Київської області під час окупації. Фото: СБУ

Фігуранту справи повідомлено про підозру ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та з повагою ставиться до права кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", — підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, СБУ провела вже серію обшуків у храмах УПЦ (МП) і кожного разу виявлялося, що богослужителі підтримують російську агресію та сприяють поширенню тез пропаганди серед парафіян.

Зокрема, нещодавно Служба безпеки України повідомила, що провела контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях.