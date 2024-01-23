Заплатив 21 мільйон: Мазепа вийшов із СІЗО під заставу

Директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорь Мазепа, який фігурує у справі про незаконне заволодіння землею у Київській області сьогодні вийшов із СІЗО заплативши 21 мільйон гривень застави.

Про це пише Forbes посилаючись на інформацію від компанії.

Нагадаємо, сьогодні Апеляційний суд Києва вирішив залишити Мазепу під вартою, та відмовив у взятті його на поруки. Проте, суддя зменшив розмір застави з 349 мільйонів 700 тисяч гривень до 21 мільйона гривень, чим через кілька годин і скористався бізнесмен.

Нагадаємо, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали 18 січня під час проходження україно-польського кордону. Також ДБР провела обшук в офісі компанії.

Справа пов’язана із отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області.

Котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park побудоване у 2013 році, його площа складає 40 га. Інфраструктура включає яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.

Пізніше адвокати Мазепи подали апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2024 року, де бізнесмена підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС.

Хто такий Ігор Мазепа

Ігор Мазепа розпочав кар'єру інвестиційного банкіра у 1997 році у російсько-американській інвестиційній компанії (ІК) Prospect Investments. Через три роки Мазепу запросили на роботу у Foyil Securities New Europe на посаду керуючого директора. У 2002 році він очолив компанію МФК.

У вересні 2004 року заснував інвестиційну компанію Concorde Capital що надає повний спектр брокерських та інвестиційно-банківських послуг. Він є її генеральним директором. 2008 року був обраний головою біржової ради ВАТ "Українська біржа".

На початку 2014 року був членом наглядової ради російського ПАТ "Альфа-Банк". З серпня 2014 до 6 липня 2016 Мазепа був членом Наглядової ради ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України".

Колишній співвласник латвійського представництва Приватбанку. Мазепа через офшорну компанію "Concorde Bermuda Ltd" (що входила до Concorde) володів 8,5 % банку. Цей банк, окрім іншого, займався відмиванням коштів українського олігарха Сергія Курченка з близького оточення Віктора Януковича, після втечі якого увійшов до команди Петра Порошенка, де відповідав за угоди з купівлі державних активів. Одним з найбільших процесів переведення держактивів у власність Порошенка за допомогою Мазепи є приватизація "Укрспирту".

Також Мазепа був одним з найближчих соратників українського олігарха Сергія Тігіпка.