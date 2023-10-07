Запорізький військкомат незаконно вилучив у підприємства автомобілів на 11 млн грн

Державне бюро розслідувань викрило зловживання у запорізькому військкоматі при вилученні автомобілів на потребу військових.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що повідомлено про підозру посадовцю Центрального об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запоріжжя у перевищені влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Він безпідставно вилучив у підприємства автомобілі, що не підлягали мобілізації, на суму в 11 мільйонів гривень.

"На початку російського повномасштабного вторгнення офіцер військкомату займався мобілізацією транспортних засобів, обираючи автомобілі для вилучення на «свій смак». У березні 2022 року він прийшов на автомобільну стоянку, яка фактично знаходиться поза межами територіальної юрисдикції військкомату з озброєним супроводом. Власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на стоянці не було", - зауважили в ДБР.

За даними слідства, у працівника військкомату не було встановлених лімітів вилучення транспортних засобів та відповідних документів місцевої влади, які регламентують мобілізацію транспортних засобів для цих підприємств.

"З порушеннями посадовцю вдалося вилучити лише ті автомобілі, ключі від яких були у присутнього на майданчику водія. Це - чотири вантажівки загальною вартістю майже 11 млн грн", - підкреслили в ДБР.

Там додали, що військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомила про підозру начальнику служби логістики однієї з військових частин Житомирщини. Він мав доступ до місця зберігання техніки і привласнив 60 камер нічного бачення та 8 тепловізорів. Офіцер продавав техніку через Інтернет та здавав у місцеві ломбарди.