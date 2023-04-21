"Заробили" 7 млн на ухилянтах: поліція викрила лікарів

Лікарі та їхні спільники підозрюються в тому, що виготовляли документи та медичні довідки для осіб, зокрема і для громадян, які підлягають мобілізації. За результатами обшуків правоохоронці вилучили понад 7 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції.

Оперативники, слідчі поліції, працівники СБУ та прокуратури в Хмельніцькій області викрили злочинну схему, організовану головою лікарської комісії одного з медзакладів регіону. В ході досудового розслідування поліцейські встановили й коло осіб, причетних до схеми, куди увійшли голова комісії, керівництво лікарні, різні лікарі за фахом, медсестра та шестеро довірених осіб.

"Фігуранти за певну винагороду поставили на потік виготовлення документів, зокрема і оформлення фіктивних історій хвороб для встановлення груп інвалідності, що надавало можливість ухилитися від військової служби та виїхати за кордон", - йдеться в повідлмленні.

Суми коливалися від 2 000 до 10 000 доларів США в залежності від пакета документів.

Шестеро довірених осіб підшукували людей та збирали їхні особисті документи. Посередником виступала медсестра, яка за 100 доларів на день реєструвала документи, відповідала за отримання та передачу грошей організатору схеми.

Правоохоронці задокументували понад 100 фактів одержання неправомірної вигоди на суму більше ніж 300 тисяч доларів США.

20 квітня поліцейські викрили голову лікарської комісії, медсестру та одну з довірених осіб одразу після отримання та розподілу 4 600 доларів хабаря за виготовлення медичних документів та оформлення фіктивної історії хвороби для встановлення 2-ї групи інвалідності.

За результатами обшуків в службових кабінетах, за місцем мешкання фігурантів та у їх авто вилучили гроші в національній та іноземній валюті загальною сумою понад 7 млн грн.

Вирішується питання про оголошення затриманим та іншим учасникам злочинної групи про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) та ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу. За цими статтями передбачено покарання від 1 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки ліквідувала ще три схеми ухилення українських громадян від мобілізації в умовах воєнного стану. У ході комплексних заходів у декількох областях України повідомлено про підозру п’ятьом організаторам оборудок. За інформацією правоохоронців, за гроші зловмисники пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фальшивих документів та шляхом перетину кордону поза контрольно-пропускними пунктами. Вартість "послуги" коливалась від 1 тис. до 3,5 тисяч доларів. Сума залежала від дальності регіону або терміновості виїзду.