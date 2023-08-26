"Заробляли" на ухилянтах: СБУ викрила ще 4 військкомів та очільникв ВЛК на корупції (ФОТО)

Служба безпеки продовжує викорінювати масштабну корупцію у військкоматах та військово-лікарських комісіях України. У результаті оперативних заходів у Києві, Одесі та Харківській області затримано 4-х військових чиновників, які "допомагали" ухилянтам уникнути призову і втекти за кордон.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією слідства, за гроші посадовці пропонували військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Вартість таких "послуг" становила до 10 тисяч доларів з однієї особи. Сума залежала від строків "вирішення питань" та фінансових можливостей "клієнтів".

Схема у Києві

Так, у Києві затримали начальника районного військкомату та голову однієї із столичних військово-лікарських комісій, які продавали фальшиві меддовідки про наявність важких діагнозів.

Придбані підробки ухилянти використовували для уникнення від призову і подальшого виїзду за межі України.

Затримання на Харківщині

На Харківщині затримали керівника районного військкомату, який "заробив" на потенційних призовниках більше ніж 11 млн грн. До незаконної діяльності він залучив трьох посадовців місцевої лікарні.

За хабарі вони "знаходили" у військовозобов’язаних "проблеми зі здоров’ям", які ставали формальною підставою для зняття з військового обліку.

Схема в Одесі

В Одесі кіберфахівці СБУ ліквідували корупційну схему, до організації якої причетний секретар місцевої військово-лікарської комісії.

Разом зі столичною адвокаткою і двома спільниками вони налагодили масштабний збут фальсифікованих документів про непридатність до військової служби.

Своїх клієнтів вони підшукували по всій території України, а потім ставили їх на облік до одеського військкомату, щоб "списати" з військової служби.

Наразі секретаря цієї військово-лікарської комісії та його спільників затримано "на гарячому". Їм уже оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Що загрожує затриманим?

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки продовжує серію спецоперацій для викриття та ліквідації корупційних схем, пов’язаних із мобілізацією. Нещодавно правоохоронці затримали колишніх і чинних посадовців, котрі за гроші знімали авто з військового обліку та продавали підроблені довідки про інвалідність призовникам.