"Заробляли" на ухилянтах: заступнику Херсонського воєнкому та голові ВЛК на Прикарпатті загрожує до 10 років тюрми

Служба безпеки ліквідувала ще дві схеми ухилення чоловіків призовного віку від мобілізації у Херсоні та на Івано-Франківщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Так, у Херсоні затримано заступника начальника місцевого військкомату, який за гроші «допомагав» військовозобов’язаним «відкосити» від призову на підставі фіктивних документів.

"Вартість корупційної «послуги» становила від 4,5 до 6 тис. американських доларів залежно від терміновості. За ці суми посадовець знімав з військового обліку через «непридатність» до військової служби за станом здоров’я. Для цього робив відповідні відмітки в особових справах своїх клієнтів.Отриману підробку ухилянти використовували для незаконного виїзду за межі України", - зазначили в СБУ.

Встановлено, що для реалізації схеми фігурант залучив посередника, який підшуковував клієнтів та передавав від них гроші.

Співробітники СБУ задокументували 8 фактів злочинної діяльності й затримали обох зловмисників «на гарячому» під час отримання ними ще одного хабаря.

"Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою", - підкреслили в СБУ.

Крім того, на Івано-Франківщині СБУ затримала голову однієї з районних військово-лікарських комісій, який продавав ухилянтам фіктивні довідки про відтермінування призову через «погане» здоров’я.

"Для цього посадовець «вписував» у висновки медогляду своїх клієнтів «важкі діагнози». Середня сума за фальшування документів становила 2 тис. доларів США з однієї особи", - зазначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

"За обома викритими фактами тривають розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

Раніше Служба безпеки заблокувала ще 5 каналів нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.Серед затриманих фігурантів – начальник одного з районних військкоматів на Харківщині та очільниця філії приватного університету у Рівному.