АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Злочинність
Дата публікації

"Заробляли" на ухилянтах: заступнику Херсонського воєнкому та голові ВЛК на Прикарпатті загрожує до 10 років тюрми

СБУ затримала заступника Херсонського воєнкому та голову ВЛК на Прикарпатті
СБУ затримала заступника Херсонського воєнкому та голову ВЛК на Прикарпатті

Служба безпеки ліквідувала ще дві схеми ухилення чоловіків призовного віку від мобілізації у Херсоні та на Івано-Франківщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Так, у Херсоні затримано заступника начальника місцевого військкомату, який за гроші «допомагав» військовозобов’язаним «відкосити» від призову на підставі фіктивних документів.

"Вартість корупційної «послуги» становила від 4,5 до 6 тис. американських доларів залежно від терміновості. За ці суми посадовець знімав з військового обліку через «непридатність» до військової служби за станом здоров’я. Для цього робив відповідні відмітки в особових справах своїх клієнтів.Отриману підробку ухилянти використовували для незаконного виїзду за межі України", - зазначили в СБУ.

Встановлено, що для реалізації схеми фігурант залучив посередника, який підшуковував клієнтів та передавав від них гроші.

Співробітники СБУ задокументували 8 фактів злочинної діяльності й затримали обох зловмисників «на гарячому» під час отримання ними ще одного хабаря.

"Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою", - підкреслили в СБУ.

Крім того, на Івано-Франківщині СБУ затримала голову однієї з районних військово-лікарських комісій, який продавав ухилянтам фіктивні довідки про відтермінування призову через «погане» здоров’я.

"Для цього посадовець «вписував» у висновки медогляду своїх клієнтів «важкі діагнози». Середня сума за фальшування документів становила 2 тис. доларів США з однієї особи", - зазначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Фото 2 — "Заробляли" на ухилянтах: заступнику Херсонського воєнкому та голові ВЛК на Прикарпатті загрожує до 10 років тюрми
Фото 3 — "Заробляли" на ухилянтах: заступнику Херсонського воєнкому та голові ВЛК на Прикарпатті загрожує до 10 років тюрми
Фото 4 — "Заробляли" на ухилянтах: заступнику Херсонського воєнкому та голові ВЛК на Прикарпатті загрожує до 10 років тюрми
Фото 5 — "Заробляли" на ухилянтах: заступнику Херсонського воєнкому та голові ВЛК на Прикарпатті загрожує до 10 років тюрми
Фото 6 — "Заробляли" на ухилянтах: заступнику Херсонського воєнкому та голові ВЛК на Прикарпатті загрожує до 10 років тюрми

"За обома викритими фактами тривають розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

Раніше Служба безпеки заблокувала ще 5 каналів нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.Серед затриманих фігурантів – начальник одного з районних військкоматів на Харківщині та очільниця філії приватного університету у Рівному.

Автор:
Світлана Манько