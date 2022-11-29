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Заступнику голови Херсонської міськради повідомили про підозру у колабораціонізмі
Правоохоронці повідомили заступнику очільника Херсонської міської ради про підозру у пособництві ворогу (ч. 1 ст. 111-2 КК України), розповідають в Офісі генпрокурора. За даними слідства, ще з березня підозрюваний перейшов на бік ворога та почав співпрацювати з окупаційною владою.
"Розуміючи факт захоплення та утримання представниками РФ території Херсонської області, він сприяв налагодженню роботи комунально-житлових послуг для окупаційної адміністрації, незаконно створених правоохоронних органів, підрозділів Росгвардії, ФСБ та російських військових", – йдеться у повідомленні.
Його затримали і повідомили про підозру за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури. Також йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР.
Нагадаємо, нещодавно також Служба безпеки повідомила про підозру 19 бойовикам терористичних організацій "Л/ДНР", яких взяли в полон під час контрнаступу Сил оборони та звільнення Харківської області.Підписуйтеся на наш YouTube канал