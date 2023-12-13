Затоплення метро: правоохоронці проводять обшуки в "Київському метрополітені", "Метробуді" та КМДА

Поліція Києва проводить обшуки в "Київському метрополітені", "Метробуді" та структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що слідчі дії проводять в рамках кримінального провадження за кваліфікацією «Службова недбалість» (ч. 2 ст. 367 КК України).

"Слідство має перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки", - підкреслюють в МВС.

У відомстві додають, що правоохоронці мають встановити відповідальних осіб, через дії або бездіяльність яких трапилися розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену.

Чому Київ закрив найновішу ділянку метро

Нагадаємо, що 8 грудня влада Києва спершу оголосила, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила у зв'язку з необхідністю термінового ремонту закрити ділянку метро від "Либідської" до "Теремків" з 9 грудня на шість місяців.

Таким чином, незадіяними у перевезеннях тепер залишаться шість станцій - "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки", хоча вони продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

Як повідомила міська влада, вода тисне на стінки тунелю, через що він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду, а коли тунелем йде потяг, цей процес прискорюється ще більше.

Тому для "уникнення в подальшому позаштатної ситуації" під час інтенсивного руху поїздів частину синьої гілки закрили.