Затримали посадовця КМВА: за $10 тис оформлював фіктивні документи для виїзду чоловіків за кордон (ВІДЕО/ФОТО)

Правоохоронці затримали начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації, який допомагав чоловікам за гроші втекти з України.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Чиновник КМВА також є начальником одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ.

"Він організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Ціна "послуги" для однієї особи становила 10 тисяч доларів США. За ці гроші "клієнтам" оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби", - йдеться у повідомленні.

Запис розмови затриманого чиновника з клієнтом. Аудіо: ДБР

Під контролем правоохоронних органів задокументовано кілька випадків видачі фіктивних документів.

Самого організатора схеми ДБР затримало під час передачі документів, які надають право виїзду з України трьом особам, за які він отримав 30 тисяч доларів.

Затримання посадовця КМВА. Відео: ДБР

Правоохоронці провел обшуки за місцем проживання посадовця, в районному територіальному центрі комплектування та Київській міській військовій адміністрації.

В результаті слідчих дій у затриманого вилучили:

понад 48 тисяч доларів (з них вже 2 тисячі доларів ідентифіковано, як кошти отримані за "вирішення питання" незаконно переправлення чоловіків за кордон);

5 тисяч євро.

Попередня правова кваліфікація злочину — незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Готується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу затриманому.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші факти та особи, котрі можуть бути причетними до вчинення правопорушення. Перевіряється причетність до злочину посадовців одного із київських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Масові перевірки ТЦК — з чого все почалося

22 липня начальнику Одеського обласного військкомату Євгену Борисову повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.

Його сім'я під час повномасштабної війни придбала нерухомість на іспанському узбережжі та машини на мільйони доларів. Разом з цим, відомо, що він організовував корупційні схеми, користуючись своєю посадою. Пізніше його звільнили.

Через схеми незаконного збагачення Борисова, що викликало обурення у суспільства, в країні розпочали масові перевірки начальників ТЦК.

Загалом відомо, що від початку війни ДБР розслідує вже 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи ТЦК та військово-лікарських комісій.