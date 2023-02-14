Затримано агента РФ на Донеччині, який "зливав" дані загарбникам (ФОТО)

Співробітники СБУ під час контрдиверсійних заходів на Донеччині затримали ворожого поплічника. Зловмисником виявився мешканець Слов’янська, який восени минулого року почав добровільно працювати на спецслужбу країни-агресора, повідомляють в СБУ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Наразі йому повідомлено про підозру. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Він пішов,як підкреслили в СБУ, на співпрацю з ворогом із ідеологічних мотивів. Більше того, проявивши свою "користь" для рашистів, він планував вступити до лав терористичної організації "ДНР".

Чернетка заяви, в якій фігурант просив прийняти його до лав окупантів

"Саме тому чоловік активно допомагав агресору розвідувати місця розташування та маршрути переміщення українських Сил оборони. Крім цього, агент передавав ворогу локації цивільної та критичної інфраструктури поблизу лінії фронту", – кажуть в СБУ.

Загарбники використовували цю інформацію для нанесення масованих ракетно-артилерійських ударів і підготовки диверсій.

Для збору розвідданих затриманий здійснював приховане візуальне спостереження за об’єктами з використанням засобів фото- і відеофіксації. Зібрані відомості він надсилав представникам спецслужб РФ через заздалегідь відпрацьовані електронні канали зв’язку.

"Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили мобільний телефон, що містить докази листування із ворогом, а також чернетку заяви, в якій фігурант просив прийняти його до лав окупантів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно СБУ заблокувала шахрайську схему, яка дозволяла грабувати українські банки. Зловмисники працювали в інтересах РФ і намагалися вивести на користь агресора майже 100 млн грн.