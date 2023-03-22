Затримано коригувальника російського ракетного удару по школі в Краматорську

Служба безпеки затримала ворожого інформатора, який збирав розвіддані про локації Сил оборони та коригував російські обстріли соціальних установ на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці встановила, що саме за наводкою затриманого зловмисника окупанти завдали ракетного удару по школі в Краматорську 5 березня цього року.

Крім того, він розвідував бойові позиції підрозділів ЗСУ у прифронтових районах області.

"Його кураторів особливо цікавили координати розташування далекобійного іноземного озброєння українських військ", - зауважують в СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисника під час виконання ним ворожого розвідувального завдання.

"За даними слідства, поплічником загарбників виявився працівник заводу у Краматорську. На початку березня цього року російська спецслужба дистанційно залучила його до негласної співпраці. Зібрану розвідінформацію він надсилав «зв’язковому» агенту", - повідомили в СБУ.

Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для передачі даних агресору.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для притягнення винних до відповідальності", - зазначають в СБУ.

Раніше СБУ викрила двох інформаторів ФСБ під час контрдиверсійних заходів у Донецькій області. Вони збирали розвіддані про місця дислокації бойових позицій та укріпрайонів Сил оборони на Авдіївському напрямку.