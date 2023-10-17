Завдали збитків державі на 50 млн грн: у БЕБ пояснили причини обшуку у !FEST

Бюро економічної безпеки викрило схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом !FEST, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок. Орієнтовні збитки, які були завдані держбюджету складають понад 50 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Детективи встановили, що приблизно 2 тисячі працівників у закладах холдингу отримують свою заробітну плату в двох частинах: перша і офіційна частина - це мінімальна зарплатня, з виплатою всіх обов'язкових податків та внесків, а інша – "в конверті".

Повідомляється, що при прийнятті на роботу кожен працівник оформляв дві карти для виплати заробітної плати, і дублікат передавався в відділ кадрів. Саме на нього пересилалася друга частина зарплатні, при чому призначення платежу вказувалося як "власне поповнення рахунку". Такі виплати проводилися один чи два рази на місяць.

У БЕБ зазначили, що в такий спосіб компанія ухилялась від соціального податку, військового збору та ПДФО, чим завдала збитків державному бюджету на понад 50 млн грн.

Також в бюро встановили, що заклади !FEST не використовували РРО під час розрахунків та отримували оплату від клієнтів готівкою.

Детективи провели обшуки у приміщенні головного офісу холдингу та вилучили службову документацію, яка свідчить про нелегальні операції, готівку, чорнові записи, печатки тощо.

Наразі слідчі дії ще тривають.

Нагадаємо, про те, що у львівському офісі холдингу !FEST 17 жовтня співробітники Бюро економічної безпеки провели обшуки і конфіскували документи компанії повідомив співвласник холдингу Юрій Назарук.