Завдав збитків на 1,5 млн грн: колишній заступник гендиректора "Схід ГЗК" отримав підозру

Колишній заступник генерального директора державного “Східного гірничо-збагачувального комбінату” в Кіровоградській області скористався своїм службовим становищем і завдав державі збитків практично на 1,5 мільйона гривень. Йому було повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За результатами слідства встановлено, що в березні 2021 року посадовець уклав угоду з приватними підприємствами на поставку продукції за цінами, які значно перевищували ринкові.

"При цьому він достовірно знав, що раніше був укладений договір з державним підприємством на поставку цієї ж товарної продукції за ринковими цінами. Такі дії підозрюваного призвели до завдання державі майже 1,5 млн грн збитків", - йдеться в повідомленні ОГП.

Як повідомляє "Суспільне", підозрюваний за попередньою змовою з працівниками двох українських підприємств здійснювали закупівлю відходів металургійного шлаку для потреб шахт за завищеними цінами. Під час розслідування стало відомо, що головний постачальник металургійного шлаку, який приймав участь в даній оборудці, наразі перебуває під арештом за звинуваченням у дезертирстві.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, і триває встановлення інших осіб, причетних до вчинення цього злочину.

Колишньому посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років зі штрафом від 8500 до 17 тисяч гривень.

Додамо, що "СхідГЗК" – найбільше в Європі та єдине в Україні підприємство, що здійснює видобуток та збагачення уранової руди, яка в подальшому використовуються для виробництва ядерного палива.