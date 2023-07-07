Завгосп оборонного заводу на Кіровоградщині передавав ФСБ секретні дані

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Кіровоградщині агента ФСБ, який отримав вороже завдання – влаштуватися до місцевої оборонної компанії і збирати секретну інформацію щодо ремонту військової техніки ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, на початку 2023 року підозрюваний добровільно погодився співпрацювати з представниками спецслужб РФ. За завданням ворожої розвідки чоловік цілеспрямовано працевлаштувався на одне з оборонних підприємств Кіровоградщини.

Зазначається, що ворожому агенту вдалося домогтися призначення на посаду завгоспа декілька тижнів тому. Він майже одразу приступив до збору розвідданих на користь РФ, але СБУ ретельно документувала кожен його крок.

Насамперед агент намагався встановити точну кількість та види іноземного озброєння, які проходили техобслуговування на базі української оборонної компанії.

Контррозвідники Служби безпеки затримали фігуранта "на гарячому", коли він приховано фотографував таємні документи.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого ФСБ завербувала задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ.

"У поле зору російської спецслужби він потрапив під час свого тривалого перебування в Росії, де працював на різних підприємствах. Згодом його перевели в "режим очікування" і відправили в Україну, де "активували" після початку повномасштабного вторгнення. Передачу секретних відомостей він мав здійснювати через один з месенджерів", - повідомили в СБУ.

Там додали, що у разі успішного виконання ворожих завдань російська спецслужба "гарантувала" чоловіку своє сприяння у виїзді до РФ і отриманні громадянства країни-агресора.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - зауважують в СБУ.

Наразі зраднику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше співробітники СБУ на Кіровоградщині затримали агента РФ, який готував новий удар рашистів по аеродромах. На "поточні витрати" зловмисник отримував від ФСБ "перекази" у криптовалюті. Загальна сума отриманих коштів становила до 10 тисяч у гривневому еквіваленті.