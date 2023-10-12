Заволодіння аеропортом "Одеса". Колишнього мера міста оголосили в розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього міського голову Одеси Олексія Костусєва. Про це йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що його підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Як відомо, Костусєв є фігурантом про заволодіння майном аеропорту "Одеса".

Аеропорт "Одеса": деталі справи

29 серпня НАБУ повідомило про викриття злочинної групи, яка заволоділа майном комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 млрд гривень.

Як встановило слідство, схему організували в 2011 році "два відомі одеські бізнесмени". Для цього вони зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою з розподілом часток 75% і 25% відповідно з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту.

В НАБУ наголошували, що отримане у спільне користування майно аеропорту насправді не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення, забезпечувало виконання функцій прикордонного і митного контролю. Ба більше, із 2488 переданих одиниць основних засобів 535 були аеродромними об’єктами, які забезпечують безпеку польотів та не могли бути відчуженими в принципі.

Про підозру було повідомлено колишньому міському голову Одеси Олексію Костусєву, колишньому виконуючому обов'язки заступника мера Миколі Ільченку, директору ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" Олексію Кочанову та двом бізнесменам, яких слідство вважає співорганізаторами схеми, – Олександру Грановському й Борису Кауфману.