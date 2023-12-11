Заволодіння аеропортом "Одеса". Суд заочно арештував ексмера міста

Вищий антикорупційний суд заочно арештував колишнього міського голову Одеси Олексія Костусєва у справі про заволодіння аеропортом обласного центру. Про це 11 грудня повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Відповідне клопотання подавали детективи Національного антикорупційного бюро, а погодив прокурор САП.

Зазначається, що після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Як відомо, наразі Костусєв перебуває в розшуку.

Аеропорт Одеса: деталі справи

Наприкінці серпня НАБУ повідомило про викриття злочинної групи, яка заволоділа майном комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 млрд гривень.

Як встановило слідство, схему організували в 2011 році "два відомі одеські бізнесмени". Для цього вони зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою з розподілом часток 75% і 25% відповідно з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту.

В НАБУ наголошували, що отримане у спільне користування майно аеропорту насправді не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення, забезпечувало виконання функцій прикордонного і митного контролю. Ба більше, із 2488 переданих одиниць основних засобів 535 були аеродромними об’єктами, які забезпечують безпеку польотів та не могли бути відчуженими в принципі.

Про підозру було повідомлено колишньому міському голову Одеси Олексію Костусєву, колишньому виконуючому обов'язки заступника мера Миколі Ільченку, директору ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" Олексію Кочанову та двом бізнесменам, яких слідство вважає співорганізаторами схеми, – Олександру Грановському й Борису Кауфману.