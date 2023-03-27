Збирала дані про ЗСУ під виглядом переселенки: у Львові затримала ворожу інформаторку

Служба безпеки затримала мешканку Миколаївщини, яка збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у Львові.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, зловмисниця виявилася рідною сестрою ще одного зрадника, затриманого нещодавно.

Вона була дистанційно залучена до співпраці у жовтні 2022 року. Для маскування розвідувальної діяльності жінка видавала себе за переселенку з прифронтових районів півдня України.

За даними слідства, інформаторка часто відвідувала територію поблизу місць дислокації військових формувань та робила позначки на електронних картах. Згодом намагалась передати зібрані дані до РФ через месенджер.

Втім, контррозвідники СБУ викрили зловмисницю, задокументували злочинні дії і затримали її на спробі передачі розвідінформації агресору.

Під час обшуку у затриманої вилучено комп’ютерну техніку та сім мобільних телефонів. На одному з яких були докази вчинення злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру. Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, раніше Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента у результаті спецоперації на Житомирщині. Зловмисником виявився колишній заступник командира однієї з українських військових частин, який ще на початку 1990-х років пішов у відставку.