Збирала для РФ розвіддані про ЗСУ на Дніпропетровщині: СБУ затримала співробітницю "Укрзалізниці"

Контррозвідники Служби безпеки затримали у Дніпрі ще одну інформаторку окупантів. Зловмисницею виявилась посадовиця місцевого підрозділу "Укрзалізниці", яка збирала розвіддані про місця базування Сил безпеки та оборони на території обласного центру.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Розвідінформація потрібна була рашистам для підготовки прицільних повітряних атак по стратегічно важливих об’єктах транспортної інфраструктури України.

Втім, співробітники СБУ вчасно викрили зловмисницю і затримали її за місцем проживання.

За даними слідства, російська інформаторка була на "прямому" зв’язку з кадровим російським військовим, який перебував на тимчасово окупованій частині Донеччини.

У поле зору російської спецслужби посадовиця потрапила через свою деструктивну активність у російських пабліках, де вона публікувала пропозиції щодо допомоги окупаційним військам.

Для збору розвідданих фігурантка об’їжджала територію міста на громадському транспорті й приховано фотографувала українські об’єкти.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російським «куратором».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру.

Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше суд визнав винним у державній зраді жителя Одеси, якого викрили на передачі Росії, зокрема, інформації про тренування українських Військово-морських сил в акваторії Чорного моря.