Збирала для росіян персональні дані українців: СБУ затримала колаборантку в Лимані

Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю у ході стабілізаційних заходів на деокупованих територіях Донеччини. Зловмисницею виявилась колишня посадовиця одного з відділень "Укрпошти" на території Лиману.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, після захоплення міста вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом та приєдналася до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там її призначили очільницею "відділу прийому громадян управління праці та соціального захисту населення ДНР".

Перебуваючи на "посаді" колаборантка збирала персональні дані громадян, які передавала російським окупантам. Примушувала пенсіонерів та пільговиків переводити соцвиплати під "російську юрисдикцію".

Після звільнення Лиману фігурантка намагалася переховуватись від правосуддя і навіть повернулась на попереднє місце роботи в "Укрпошту". Втім співробітники СБУ встановили факти колабораційної діяльності поплічниці ворога і затримали її.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила ще одного поплічника рашистів у ході контрдиверсійних заходів у Дніпропетровській області. Зловмисник збирав розвіддані про оборону регіону.