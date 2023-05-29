Збирала кошти на підтримку окупантів: мешканка Одещини проведе понад 11 років за ґратами

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази на ворожу пособницю. Жінка через один з мессенджерів збирала кошти для своїх родичів, які у складі військових формувань РФ беруть участь у збройній агресії проти України та чинять опір ЗСУ на південному і східному фронтах.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у грудні минулого року контррозвідники СБУ затримали жінку під час контрдиверсійних заходів на Одещині.

За даними слідства, зловмисницею є місцева жителька. Її двоє родичів у 2016 році вступили до лав терористичного угруповання "ДНР Спарта" і воювали проти сил АТО/ООС на сході України.

На початку повномасштабного вторгнення обидва бойовики увійшли до складу регулярних підрозділів Південного військового округу збройних сил РФ і брали участь у захопленні Маріуполя і частини Херсонщини.

"Дізнавшись про низький рівень матеріально-технічного забезпечення родичів-окупантів, жінка добровільно організувала для них збір коштів. Для цього в групах у месенджерах та заборонених соцмережах "Вконтакте" і "Одноклассники" розміщувала повідомлення із закликами про грошову допомогу загарбникам. Додатково вона прикріплювала фото із реквізитами російської банківської картки, яка належала співмешканці воюючого родича", - повідомили в СБУ.

Там додали, що на основі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) і призначив їй 11 років та 4 місяці ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше СБУ зібрала беззаперечні докази вини ще одного прихильника рашизму, який передавав окупантам локації Сил оборони на півдні України. Зловмисником виявився проросійськи налаштований мешканець Полтавщини. Він проведе 10 років за ґратами.