Збирав дані для РФ про місцевий військовий аеродром: на Кіровоградщині затримали зрадника (ФОТО)

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента ФСБ у ході спецоперації у Кіровоградській області. Ним виявився місцевий житель, який збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби під час його поїздок до РФ ще до початку повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого 2022 року агресор дистанційно залучив його до негласної співпраці проти України.

Зловмисник насамперед намагався виявити військові аеродроми та залізничні маршрути переправлення зброї і боєприпасів українських військ у прифронтові райони. У тому числі за завданням кураторів він шукав аеродром, де випробовують безпілотні літальні апарати.

Для цього він об’їжджав місцевість та здійснював фото- і відеофіксацію об’єктів. Особливу увагу звертавав на рух залізничного транспорту. Отримані відомості він намагався передати до ФСБ через месенджер Телеграм. Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по регіону.

Контррозвідники СБУ своєчасно викрили зловмисника і затримали під час виконання ним розвідувального завдання. У нього вилучили телефон, який він використовував для конспіративної комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру начальнику “Росавіації” в наданні цивільних літаків для перекидання військових на фронт.