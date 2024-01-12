Збитки на $ 2 млн: мешканець Миколаєва інфікував сервера американської компанії вірусом-майнером

Співробітники кіберполіції та слідчі ГСУ Нацполіції спільно з колегами з Європолу у ході міжнародної поліцейської операції викрили хакера, який завдав іноземній компанії 2 млн доларів США збитків.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, мешканець Миколаєва інфікував сервера провідної американської компанії вірусом-майнером.

Починаючи з 2021 року зловмисник за допомогою власноруч розробленого програмного забезпечення автоматичного підбору паролів – так званого «брутфорсу», «зламав» 1500 облікових записів дочірньої компанії.

"Використовуючи скомпрометовані акаунти, хакер отримав доступ до управління сервісом. У подальшому він створив комп’ютерний вірус-майнер для видобутку криптовалюти, яким таємно інфікував серверне обладнання компанії. Для забезпечення роботи шкідливого програмного забезпечення чоловік створив понад 1 мільйон віртуальних комп’ютерів", - підкреслили в Офісі генпрокурора.

Також встановлено, що за понад 2 роки такої діяльності зловмисник вивів на підконтрольні електронні гаманці майже 2 мільйони доларів США у криптовалюті.

"За силової підтримки спецпідрозділу ТОР правоохоронці провели санкціоновані обшуки у приміщеннях на території Миколаєва. Вилучено комп’ютерну техніку, банківські та сім-картки, електронні носії інформації, інші докази протиправної діяльності", - зауважили в Офісі генпрокурора.

Крім того, у Нідерландах Європолом було створено спеціальну робочу групу та VCP – віртуальний командний пункт для невідкладного аналізу інформації, отриманої в ході проведення слідчих дій на території України. Європол надав допомогу в блокуванні електронних гаманців хакера з наявними на них активами.

Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення можливих спільників зловмисника.