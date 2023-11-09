Збитки на пів мільярда: працівників Волинської митниці викрили на корупції

Детективи НАБУ викрили та припинили діяльність злочинної організації на Волинській митниці, члени якої забезпечували незаконну мінімізацію митних платежів за схемами так званого "чорного" та "сірого" імпорту в зоні діяльності Волинської митниці, чим заподіяли державі понад 475 млн грн збитків.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Як встановило слідство, за період вчинення злочину його учасники під керівництвом колишнього працівника правоохоронних органів у змові зі службовими особами Волинської митниці здійснювали незаконне переміщення високоліквідних товарів (мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо) через міжнародний пункт пропуску "Ягодин".

"Схема полягала у маскуванні імпортованих цінних товарів так званими "товарами прикриття" зі значно меншою вартістю. Службові особи Волинської митниці зокрема забезпечували митне оформлення товарів без належного здійснення митних формальностей, складали підроблені акти про проведення митних оглядів, вносили до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор" неправдиву інформацію та умисно не вчиняли дій щодо припинення злочинної схеми", - зазначили в НАБУ.

Правоохоронці повідомили про підозру десятьом особам, дії яких кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Йдеться про:

п’ятьох службових осіб Волинської митниці;

п’ятьох фізичних осіб;

Організатора злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК України.

"Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії тривають, НАБУ і САП встановлюють інших можливих учасників злочинної організації", - підкреслили в НАБУ.

Раніше Служба безпеки викрила на корупції чиновницю Державної податкової служби в Одеській області, а також ліквідувала нові корупційні схеми на Одеській, Львівській та Житомирській митницях.