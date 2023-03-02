Збитки у 2 млн грн на реконструкції. Посадовцям Київського зоопарку оголосили про підозри

Правоохоронці оголосили підозри заступнику директора, начальнику одного з відділів Київського зоопарку, а також керівнику підрядної організації через збитки під час реконструкції закладу. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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За даними слідства, у 2017 році керівництво комунального підприємства та підрядник уклали договір на реконструкцію павільйону для приматів.

Після завершення реконструкції підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів робіт. Цю документацію підписали керівник зоопарку, провідний інженер технічного нагляду за будівництвом та директор підрядної організації.

Експертиза показала, що вартість робіт була завищена, що призвело до збитків державі у понад 2 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Також правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до вчинення злочину.

Нагадаємо, що також у Києві правоохоронці розслідують розкрадання коштів, виділених на ремонт укриттів у школах. У цій спрві оголосили підозру начальнику управління будівництва Голосіївської РДА, директору комунального підприємства та керівнику підрядної організації.