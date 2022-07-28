Здавала позиції ЗСУ окупантам: жительку Харківщини за держзраду засудили до 15 років за ґратами

Суд визнав винною у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) мешканку села Височинівка Чугуївського району Харківської області, яка здавала російським окупантам позиції Збройних сил України, та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Прокурори в суді довели, що з початку російського вторгнення жінка систематично здійснювала пошук та збір відомостей щодо дислокації українських військових та техніки у Чугуївському районі Харківської області.

"Засуджена передавала відомості через соціальні мережі, в тому числі заборонені в Україні, представникам країни-агресора та підконтрольних РФ "ДНР" та "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці викрили і затримали жінку ще у квітні 2022 року. Їй призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 20 липня СБУ затримала чотирьох агентів спецслужб Російської Федерації, які збирали дані для подальшого здійснення серії ракетних обстрілів по Бахмуту Донецької області та вчиненні диверсій проти Сил оборони поблизу східного фронту.